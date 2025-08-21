"Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая 21 августа с космодрома Плесецк, вывела на орбиту спутники, сообщили в Минобороны России.

21 августа с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами на борту.

"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве. Уточняется, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.