МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинские спецслужбы используют дипломатическое прикрытие посольств для переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"Свою работу в Африке украинцы проводят скрытно, в том числе с использованием каналов украинского посольства в Мавритании. Техника и бойцы проходят через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и далее вглубь Мали", - пояснил он.

По словам Иванова, аналогичные схемы действуют и в других странах."Переброска же украинских инструкторов и дронов боевикам АДС (исламистская группировка "Альянс демократических сил" в Демократической Республике Конго) осуществляется через посольство Украины в Киншасе. Недавно также стало известно о том, что украинские дипломатические сотрудники в Алжире курируют поставки БПЛА в Африку", - отметил директор СОМБ.

Он подчеркнул, что таким образом Украина стремится создать новые зоны нестабильности и оказать давление на африканские страны, заявившие о своей независимости от Запада. "Для африканских стран, в особенности таких, как Мали или Буркина-Фасо, которые только недавно обрели истинный суверенитет, такое пагубное украинское вмешательство грозит очередным витком нестабильности", - заключил Иванов.