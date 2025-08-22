Эксперт Степанов назвал пугающий военных США фрегат ВМФ "морским терминатором"

"Адмирал Амелько" может выступать охотником на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Амелько" (проекта 22350) ВМФ России, спущенный на воду 14 августа, является "морским терминатором", своего рода "универсальным солдатом", способным поражать как авианосцы, так и атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Фрегаты проекта 22350 являются носителями высокоточного ракетного вооружения - не только «Калибров», но и «Цирконов». Это морской терминатор, универсальный солдат, который может выступать охотником на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния", - сказал он.

Степанов пояснил, что фрегат проекта 22350 представляет собой модульную пусковую платформу, которая может решать задачи по выявлению и уничтожению как приоритетных объектов в прибрежной зоне, так и элементов авианосных ударных групп (АУГ), в том числе самих авианесущих крейсеров. Корабль оснащен 24 ячейками универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК), при этом фрегаты того же проекта второй серии получат 32 ячейки, а модели 22350М смогут нести не менее 48 ячеек. Эти ячейки предназначены в том числе для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" (индекс ГРАУ 3M22) с дальностью полета от 400 до 1,5 тыс. км, способных преодолеть любую бортовую и береговую систему противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО-ПВО) потенциального противника.

Кроме того, по данным эксперта, "Адмирал Амелько" оснащен передовым противолодочным комплексом "Ответ", позволяющим уничтожать АПЛ в случае их обнаружения вне радиуса действия их бортовых систем. В комплексе используется баллистическая ракета 91РЭ2, доставляющая на дальность до 40 км 324-мм торпеду МПТ-1УМ. Фрегат также несет бортовой вертолет Ка-27 с противолодочным функционалом.

По мнению Степанова, спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько" можно рассматривать в качестве ответа на активное развертывание США эсминцев Arleigh Burke в тихоокеанской зоне с высокоточным оружием на борту - многоцелевыми крылатыми ракетами Tomahawk. "Мы видим постановку на боевое дежурство тех инструментов, которые будут обеспечивать безопасность не только нашей акватории, но и в рамках взаимодействия с военно-морскими силами наших ключевых союзников в целом обеспечивать морское патрулирование и безопасность морской навигации, в том числе торгово-экономических коммуникаций, которые пытается заблокировать коллективный Запад", - делает заключение эксперт.

Фрегат "Адмирал Амелько" 14 августа был спущен на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Корабль назван в честь советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук Николая Амелько (1914-2007). Фрегат был заложен 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.