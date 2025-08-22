Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны уничтожили тысячи единиц техники и БПЛА, отметила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, а также самолеты и экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), признала основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская и призвала перенимать опыт.

"Подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад, в августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА, - написала она в своем Telegram-канале. - Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, а главное - наши экипажи. Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают".

Берлинская назвала управление в "Рубиконе" блестящим. "Нужно срочно <...> взять лучшие практики работы "Рубикона", - добавила она.

Накануне издание "Страна" со ссылкой на украинского военного писало, что работа "Рубикона" стала одной из причин серьезного ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении.