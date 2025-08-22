Их уничтожали с помощью БПЛА и пехоты, добавил командир мотострелкового взвода 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Катериновка под Константиновкой ДНР оборудовали опорные пункты в водопроводных трубах, рассказал ТАСС командир мотострелкового взвода 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Гагарин.

"Снаружи это просто как будто труба под дорогой. То есть, бетонные трубы есть для перелива воды. А если присмотреться поближе, то оказывается, что под дорогой находится опорный пункт. А вот эту трубу они используют просто как вход. Плюс выявили наши солдаты то, что есть некая коммуникация. Трубы водопроводные, они заложены не просто в землю, а заложены в туннели, где-то диаметром метр", - рассказал командир.

Он добавил, что опорные пункты уничтожались при помощи БПЛА и пехоты.

Об освобождении Катериновки бойцамиЮжной группировки Минобороны РФ сообщило 22 августа.