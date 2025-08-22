Идут ожесточенные боестолкновения, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие вплотную подошли к Константиновке Донецкой Народной Республики и закрепились на ее западных окраинах, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши военнослужащие вплотную подошли к Константиновке. <….> Уже зашли на окраины Константиновки и закрепились в западной части", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что согласно данным, полученным от его источников, российские бойцы уже закрепились на двух улицах Константиновки. "Наши военнослужащие уже закрепились на улицах Бухарская и Вокзальная непосредственно в Константиновке. Идут ожесточенные боестолкновения, но вместе с тем наши военнослужащие пока продолжают удерживать несколько рубежей, которые были заняты ранее", - добавил Марочко.