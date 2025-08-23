Российская армия давит на ВСУ с трех сторон, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в плачевном положении у Константиновки Донецкой Народной Республики, поскольку российские бойцы давят на них сразу с трех участков. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас положение украинских боевиков в районе Константиновки весьма плачевное, поскольку наши военнослужащие давят сразу на трех участках: это северо-восток от данного населенного пункта, юго-восток и юго-запад. То есть сейчас украинскому командованию приходится буквально стоять в раскорячку и распределять свои резервы сразу на трех направлениях", - сказал он.

Марочко отметил, что у группировки ВСУ в Константиновке еще есть пути снабжения, однако российские бойцы активно работают над уничтожением логистики противника.