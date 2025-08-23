У населенного пункта идут активные бои, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ выбили ВСУ практически со всех восточных рубежей у населенного пункта Соболевка, расположенного на западе от Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Соболевки: наши военнослужащие заняли практически все восточные рубежи от данного населенного пункта. Также мы закрепились в лесистой местности благодаря тому, что украинские боевики были выбиты со своих позиций", - сказал он.

Марочко отметил, что на данный момент у Соболевки идут активные бои, российские военные развивают успех.