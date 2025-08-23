Особую роль играло активное применение FPV-дронов и артиллерии, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России поделилось подробностями освобождения населенного пункта Панковка ДНР военными группировки войск "Центр", показав соответствующие кадры.

"Военнослужащие 132-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе активного наступления освободили населенные пункт Панковка в Донецкой Народной Республике. Преодолев открытое пространство мелкими группами, мотострелки закрепились в населенном пункте. Продвигаясь вперёд штурмовики зачистили здания и подвальные помещения, а инженерные подразделения обезвредили взрывоопасные предметы", - сказали в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули особую роль в операции по освобождению населенного пункта активное применение FPV-дронов и артиллерии, расчеты которых подавляли огневые точки и живую силу противника.