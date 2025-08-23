Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили около 70 солдат и 6 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV, 9 автомобилей, артиллерийское орудие. Уничтожено 6 станций радиоэлектронной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал Кодрян.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районe Щербаков, Степового, Малой Токмачки, Антоновки и Садового.