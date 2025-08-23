Киев всячески пытается стабилизировать фронт и перебрасывает резервы, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Подразделения армии РФ сформировали несколько огневых карманов для группировки Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Среднее и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев всячески пытается стабилизировать фронт и перебрасывает резервы.

"Шандриголово и Среднее - это звенья одной цепи развития успеха в районах населенных пунктов Редкодуб и Карповка. Естественно, наши военнослужащие сейчас ведут активные боевые действия в данных районах. Есть несколько огневых карманов, в которых сейчас уничтожается личный состав украинских боевиков", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что командование ВСУ "всячески пытается стабилизировать фронт" на данном участке и регулярно перебрасывает дополнительные силы и средства.