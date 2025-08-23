Авиация и барражирующие боеприпасы соединения нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 210 военнослужащих ранеными и убитыми в зоне ответственности Южной группировки войск РФ. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 210 военнослужащих", - рассказал он. Астафьев добавил, что авиация и барражирующие боеприпасы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе Северска, Марково, Николаевки, Клебан-Быка, Звановки, Константиновки и Иванополья.

По его словам, артиллерия и беспилотники группировки уничтожили два пикапа и два орудия артиллерии противника, а также станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, напомнил Астафьев, 22 августа подразделения группировки "Южная" сообщили об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР.