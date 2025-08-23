Инженер группировки "Восток" за неделю может подготовить 50 дронов

В Минобороны отметили, что в лаборатории военнослужащие ремонтируют такие беспилотники, как Mavic, которые активно используются мотострелками

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Инженеры группировки войск "Восток" в полевых условиях восстанавливают сбитые беспилотные летательные аппараты противника. Техник БПЛА с позывным Амур за неделю способен таким образом подготовить около 50 аппаратов - об этом сказал сам техник в видео, предоставленном Минобороны России.

"Здесь занимаемся ремонтом, сборкой FPV-дронов. Перебираем трофейные, с той стороны прилетели, у которых не получилось отработать - были разрывы, допустим, либо были сбиты из стрелкового. Мы их переделываем, перешиваем на свои частоты и отрабатываем ими обратно по врагу. <…> В среднем за неделю где-то можно обработать порядка 50 дронов", - сказал Амур.

В оборонном ведомстве добавили, что в лаборатории военнослужащие ремонтируют такие беспилотники, как Mavic, которые активно используются мотострелками группировки войск "Восток" в боевых операциях. После завершения восстановительных работ квадрокоптеры передаются в штурмовые подразделения для выполнения боевых задач с целью уничтожения украинских формирований на огневых позициях.