БПЛА Supercam-S350 осуществлял целеуказание, корректировку огня артиллерии, передачу данных о результатах огневого поражения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Артиллеристы 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили миномет и личный состав ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторами воздушной разведки были выявлены передвижения противника с составными частями миномета. <…> Место установки миномета и личного состава ВСУ было оперативно передано на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, размаскировались, навели гаубицу на цель. Одним пристрелочным и двумя предельно точными попаданиями уничтожили вражеский миномет с личным составом ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что целеуказание, корректировка огня артиллерии, передача данных о результатах огневого поражения целей осуществляются с помощью воздушного разведчика БПЛА Supercam-S350.