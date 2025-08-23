Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады и пехоту ВСУ в Сумской области

Гаубицы Д-30, из которых наносили удар, могут поражать цели противника на дальностях до 15 км и обеспечивают наступление российских штурмовых подразделений

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы 1 443-го мотострелкового полка Северной группировки войск уничтожили из гаубиц Д-30 склады с боеприпасами, пехоту и пулеметные точки противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты гаубиц Д-30 1 443-го мотострелкового полка группировки войск "Север" бьют по противнику уверенно, слаженно и без промахов. В этот раз расчеты <…> уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что Д-30 может поражать цели противника на дальностях до 15 км и обеспечивает наступление российских штурмовых подразделений.