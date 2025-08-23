И та, и другая армии руководствуются принципами человеконенавистничества, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, как и войска вермахта во времена Великой Отечественной войны, руководствуются принципами человеконенавистничества. В целом, как и 82 года назад, во время разгрома фашистов в Курской битве, силам ВС РФ противостоят "силы дьявола", пусть и состоящие из одурманенных братьев, считает замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Мы, наверное, можем провести аналогию между войсками вермахта, фашистской Германии, которые воевали против Советского Союза во Вторую мировую войну, и теми войсками, которые сегодня воюют против нас. Единственная разница заключается в том, что сегодня с нами воюют наши братья, которые одурманены, и имеют психологию, которая уже полностью идентична той психологии, которая была у войск фашистской Германии. Ну и понятное дело, что и те, и те руководствуются одними и теми же принципами человека ненавистничества", - сказал Алаудинов.

Он отметил, что ВСУ несут с собой смерть женщинам, детям, старикам.

"Да, мы понимаем, что через украинский народ сегодня с нами воюет блок НАТО, который мы называем войском антихриста даджаля. Как и когда-то, сегодня мы противостоим этому великому злу и уверены, что Бог нас уберегает, Бог нас ведет к победе", - отметил он.

23 августа ежегодно в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 г.