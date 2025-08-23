МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск поразили за сутки более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар по военной инфраструктуре противника на всех участках линии боевого соприкосновения. Эффективная работа разведывательных подразделений позволила выявить и уничтожить 23 активных пункта управления БПЛА противника", - сказали там.
Сначала атаковали подразделения БПЛА, которые в одночасье, захватив инициативу в "малом небе", нанесли массированный удар по беспилотникам ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике.
Вторым шагом стал масштабный комбинированный удар артиллерии и БПЛА по пунктам управления ВСУ.
Все выявленные цели на этом участке местности были уничтожены, вследствие чего ВСУ полностью лишились возможности ведения разведки и корректировки, а также оказания огневой поддержки передовым подразделениям, отметили в ведомстве. "В условиях полного превосходства в небе штурмовые подразделения при поддержке артиллерии оперативно подавили и заняли вражеские позиции, что позволило успешно завершить операции по освобождению вышеуказанных населенных пунктов", - заключили в ведомстве.