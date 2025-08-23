Украинские военнослужащие говорят, что в плену лучше, чем у них на позициях, сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Пленные украинские военнослужащие в последнее время стали чаще отказываться от обмена, понимая, что, скорее всего, их вновь отправят воевать за киевский режим. Об этом рассказал ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира.

"Когда периодически разговариваешь с пленными, кто сдается, они всегда поначалу боятся, пугаются. Переживают из-за того, что у них проводится агитация, что у нас тут плохо, пленных мучают, издеваются, обращаются очень плохо. А когда попадают к нам - чай, кофе, сигареты. Как к людям относимся, к своим же товарищам, славянам. И даже большинство говорят, что не хотят, чтобы их поменяли как пленных в ближайшие обмены. Что у нас в плену лучше, чем у них на позициях. И хотят вернуться живыми к своим семьям, к родным", - сказал Рапира.

Он добавил, что солдаты ВСУ активно сдаются в плен, поскольку "штатных военнослужащих у ВСУ не осталось, а все, кто сейчас воюет и сдается, это те, кого мобилизовали".

"У них и опыта, и желания воевать нет. Грубо говоря, под автоматами пытаются что-то сделать. И вот потому они и говорят, что проще у нас находиться, чем у них", - заключил замкомандира батальона.

6 августа помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией. 14 августа он сообщал, что украинская сторона в рамках обмена приняла лишь двух военных из списка в 1 тыс. человек.