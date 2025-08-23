ВС РФ поразили пункт временной дислокации штурмовиков ВСУ возле Константиновки

Удар нанесли с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ на территории, контролируемой ВСУ были обнаружены пункты временной дислокации соединений ВСУ. Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационных ударов ВКС России с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также применением удара ЛМУР (легкой многоцелевой управляемой ракеты - прим. ТАСС). В результате авиаудара применением ФАБ-3000 был успешно поражен пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Константиновка", - говорится в сообщении.

Кроме того, был поражен пункт временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белицкое. Также ударом ЛМУР поражен пункт временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Северска.