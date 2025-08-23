Южная группировка уничтожила две единицы техники и сорвала попытку ротации ВСУ

Российские войска ликвидировали бронетранспортер БТР ХА-180 и легковой транспорт ВСУ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили финский бронетранспортер XA-180 и легковой автотранспорт, сорвав попытки ротации противника на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"БТР XA-180, также известный как "Паси" - современный финский бронетранспортер, используемый ВСУ, был замечен в ходе передвижения по открытой местности. Артиллерийским огнем бронетранспортер был поврежден и обездвижен. После этого координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, который окончательно уничтожил бронированное транспортное средство. Также расчетом ударных FPV-дронов Южной группировки войск был уничтожен легковой автотранспорт ВСУ. Для пресечения возможности перемещаться по дороге ударный дрон был посажен на землю в режиме ожидания", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действиями бойцов группировки были сорваны попытки ротации и подвоза продовольствия и боеприпасов для подразделений украинских боевиков.