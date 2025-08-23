Штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской армии Южной группировки войск с позывным Симба рассказал, что членам украинской группировки "пришлось работать"

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Оборону в селе Клебан-Бык в ДНР удерживали боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом рассказал ТАСС штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской армии Южной группировки войск с позывным Симба.

"Здесь остались подразделения старых азовцев, которые здесь отдыхали, а получилось так, что пришел 103-й полк [ВС РФ] и пришлось работать [держать оборону]", - сказал боец.

Он подчеркнул, что на этом участке фронта уровень подготовки боевиков был ниже, чем на ряде других направлений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.