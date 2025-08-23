Украинские военные понимают, что ВС РФ сдадут всю информацию, заявил штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Украинские войска после отступления из села Клебан-Бык в ДНР били по домам, в которых находились мирные жители. Как рассказал ТАСС штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Симба, население уничтожают, чтобы избежать утечки информации о местах дислокации и преступлений ВСУ.

"Украинские военные прекрасно знают, где и в каких подвалах и домах есть мирняк, координаты. И когда мы заходим [в населенный пункт], начинается задержка [из-за присутствия мирного населения], и в этот момент они [ВСУ] начинают туда работать. Не церемонятся. <...> Они [ВСУ] понимают, что нам сдадут всю информацию: кто был, где был, как, что делал. И поэтому их не берегут", - сказал боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.