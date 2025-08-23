Средства ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили еще 32 украинских беспилотника над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 августа в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, 7 БПЛА - над территорией Брянской области, 5 БПЛА - над территорией Новгородской области, 4 БПЛА - над территорией Ленинградской области, 3 БПЛА - над территорией Тверской области, 2 БПЛА - над территорией Смоленской области и 1 БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.