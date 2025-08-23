ТАСС: пропавшего после отлова ТЦК украинца отправили на штурм у Юнаковки

По данным российских силовых структур, вероятнее всего, он там погиб

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украинец, пропавший после попадания в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), был отправлен в "мясной штурм" под Юнаковкой Сумской области и, вероятно, погиб. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там рассказали, что в соцсетях распространяется информация о военном 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Викторе Домино, которого в декабре 2024 года похитили сотрудники ТЦК. Более полугода, отметили силовики, о нем ничего не было известно, но в июле его сестре сообщили, что он пропал без вести под Юнаковкой.

"Таким образом, за восемь месяцев родственникам не дали ни единой возможности связаться с Виктором, которого в итоге отправили в "мясной штурм", где он, вероятнее всего, и погиб", - отметил собеседник агентства.

Ранее силовики уже сообщали ТАСС, что командир 156-й бригады прикомандировывает к другим подразделениям своих подчиненных. Там добавляли, что в бои под Юнаковкой Сумской области направляются последние резервы бригады.