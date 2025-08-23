Оно составило 26 тыс., указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число военнослужащих ВСУ, сбежавших в Румынию с начала СВО, равноценно армейскому корпусу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тыс., а это уже полноценный армейский корпус", - указал собеседник агентства. По его словам, именно поэтому украинские власти так активно укрепляют западные рубежи.

По данным статистики ДПСУ, добавил он, с начала 2025 года из Украины в Румынию сбежало порядка 5 тыс. человек - из такого числа можно сформировать полноценную механизированную бригаду.

"При этом поймано при такой попытке более 6 тыс. украинцев", - добавил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что дезертирство является одной из главных проблем в рядах ВСУ, количество заведенных дел по сбежавшим достигает практически 20 тыс. в месяц. По данным силовиков, насильно мобилизованным часто не дают отпуска, чтобы избежать самовольного оставления части. Чаще всего причиной самовольного оставления части или сдачи в плен являются отсутствие адекватного командования и мотивации, а также "мясные штурмы".