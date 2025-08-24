Военный эксперт отметил, что на этом направлении спецоперации идет активная фаза боевых действий

ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Военные РФ за неделю не утратили ни одного рубежа на сумском направлении зоны специальной военной операции, несмотря на атаки и круглосуточные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде участков. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо сумского фронта: <…> за неделю наши военнослужащие не утратили ни одного рубежа, который был ранее занят. И это невзирая на то, что украинское командование сейчас прилагает максимум усилий для того, чтобы освободить, по их мнению, свою территорию, то есть выбить наших военнослужащих с занимаемых рубежей и позиций. Сейчас на сумском направлении идет активная фаза боевых действий. Многие рубежи и позиции под круглосуточным обстрелом со стороны украинских боевиков", - сказал он.

Марочко подчеркнул, что, несмотря на регулярные атаки и удары ВСУ, за неделю линия фронта на сумском направлении "не претерпела абсолютно никаких изменений, что безусловно является положительным фактором".