Российские бойцы выводят системы связи противника на красноармейском направлении СВО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки "Центр" уничтожили антенны и радиолокационные комплексы противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили антенны и радиолокационные комплексы ВСУ, выводя из строя системы связи противника на красноармейском направлении СВО. Военнослужащие при помощи оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов выискивают цели среди крон деревьев и густого кустарника на позициях противника, после чего точечными ударами уничтожают аппаратуру ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что беспилотники группировки регулярно наносят значительный урон системам связи противника, затрудняя координацию украинских подразделений на передовой.

"Кроме этого, особый приоритет в ходе воздушной охоты имеют разведывательные и тяжелые беспилотники ВСУ, которые так же поражаются точечным ударом", - добавили в ведомстве.