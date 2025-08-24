Также несколько музыкальных номеров исполнил коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Певица, заслуженная артистка ДНР Наталья Качура совместно с коллективом ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провела выступление для мотострелков группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Основу концертной программы составили авторские песни Натальи Качуры, исполненные с особой душевностью и проникновенностью. Артисты ансамбля дополнили выступление несколькими музыкальными номерами. Особый колорит концерту придали виртуозные инструментальные номера. Мастера продемонстрировали свое искусство игры на балалайке и скрипке, исполнив как народные, так и современные композиции", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что каждый номер артистов поддерживался аплодисментами. Как подчеркнули в ведомстве, это мероприятие стало для бойцов возможностью на несколько часов отвлечься от боевых будней и получить заряд положительных эмоций.

"Для меня это важно - соединять вот эти два, можно сказать, мира. Но мы одна семья, одна большая страна, и мы делаем одно общее дело. И мне очень нравится, что я могу вот так вот лавировать между людьми и объединять их. И мне кажется, это очень здорово", - сказала Качура.