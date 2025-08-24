Штурмовики также отрабатывают действия по обороне от атак ударных дронов ВСУ и приемы защиты от сбросов

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" проводят тренировки с учетом действий БПЛА противника для отработки и совершенствования тактики штурма укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Основной целью тренировок является повышение эффективности действий штурмовых групп в условиях реального боя, а также совершенствование навыков скрытного подхода к позициям противника и оказания первой медицинской помощи", - сообщили в военном ведомстве. Тренировки адаптируются к особенностям реального рельефа местности, особое внимание уделяют штурму опорных пунктов ВСУ, включая укрепленные огневые точки и блиндажи противника.

"Отрабатывали сначала по элементам работу при штурме населенного пункта. В конечном итоге уже отработали все в комплексе, то есть со всеми вводными, включая атаки БПЛА. Отрабатывали эвакуацию раненых, оказание первой медицинской самопомощи и взаимопомощи", - рассказал заместитель командира батальона с позывным Монгол.

Как отметили в Минобороны, для повышения реалистичности тренировок используются БПЛА. Штурмовики отрабатывают действия по обороне от атак ударных дронов ВСУ и приемы защиты от сбросов.