Мероприятие организовали для отдыха бойцов, выведенных с линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Артисты арт-группы "Русская душа" дали концерт для военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из тыловых районов спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На импровизированной сцене коллектив группы исполнил несколько музыкальных и песенных номеров. Основой концертной программы стали композиции отечественных исполнителей и народные песни. Также концертная программа содержала патриотические песни и современные шлягеры. Наиболее активные зрители имели возможность спеть и станцевать совместно артистами. Не обошлось и без совместной со зрителями игры на музыкальных инструментах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, мероприятие было организовано для отдыха бойцов, выведенных с линии боевого соприкосновения. Там отметили, что по завершении концерта военнослужащие поблагодарили арт-группу за их постоянную поддержку.

"Далее нам предстоит тяжелая боевая работа. Такие концертные мероприятия позволяют ребятам чуть-чуть отвлечься. А дальше - в путь, боевая тяжелая работа, которая позволит нам добиться результата и победы в ближайшее время", - подчеркнул заместитель командира 27-й отдельной мотострелковой бригады по военно-политической работе с позывным Заря.