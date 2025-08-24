Штурмовики "Севера" провели занятия по боевой подготовке в тыловом районе СВО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" провели тренировку по боевой подготовке и боевому слаживанию на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Север" проводится по специальным программам обучения, адаптированным к реальным условиям современного боя. Опытные бойцы вместе с инструкторами обучают военнослужащих работать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. По очереди, прикрывая друг друга, продвигаться вперед, а также производить контролируемый отход", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы практиковали различные варианты атаки, учитывая рельеф местности и возможное сопротивление противника. Там подчеркнули, что особое внимание уделялось слаженности подразделений, быстрому уничтожению огневой точки и грамотному закреплению на занятых позициях. "Занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой, в ходе которых активно применяются штатные боеприпасы, а также гранаты", - отметили в Минобороны.

Кроме того, северяне отработали управление беспилотниками, ориентирование на местности и аспекты тактической медицины.