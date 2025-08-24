Разведчики группировки ведут постоянную работу по выявлению объектов военной инфраструктуры противника, с целью их дальнейшего уничтожения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Юг" уничтожили линию подвоза снабжения противника на северском направлении спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки на северском направлении выявили и уничтожили линии подвоза снабжения противника. Разведывательные дроны наших расчетов БПЛА обнаружили точку подвоза припасов ВСУ, с помощью которой осуществлялось снабжение частей противника. Меткими попаданиями сбросов наших операторов дронов противник лишился важных для себя припасов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что разведчиками Южной группировки ведется постоянная работа по выявлению объектов военной инфраструктуры противника, с целью их дальнейшего уничтожения.

"Нарушение коммуникаций в тылу обеспечивает усложнение ситуации на передовых позициях противника, что способствует продвижению российских войск вглубь территории противника", - подчеркнули в министерстве.