МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военные связисты группировки войск "Восток" обеспечили непрерывную связь между подразделениями на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении связисты 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" организовали ремонт средств связи мотострелковых и танковых подразделений прямо в полевых условиях. <…> Оперативный ремонт позволяет штурмовым и танковым подразделениям сохранять устойчивую связь с командованием, что напрямую способствует успешному выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что специалисты связи для выполнения задач используют специальное оборудование, установленное в кузове автомобиля "Камаз-5350". Там подчеркнули, что благодаря этому им удается оперативно выявлять и устранять неисправности, проверять работу аппаратуры и регулировать электропитание.