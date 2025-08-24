Российские войска имеют устойчивый перевес благодаря множеству солдат, работе артиллерии и БПЛА, подчеркнул командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Новые ракеты "Фламинго", которые якобы создают на Украине, не помогут Киеву переломить ход СВО, это делают большие силы солдат ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием "Фламинго" и успешно провела ее испытания. При этом украинские СМИ отмечали, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion. .

"Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих [ракет] не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ход боевых действий ломает и дает российским войскам устойчивый перевес - множество солдат на поле боя, работа артиллерии, работа расчетов БПЛА и пехоты. В непосредственной зоне боевых действий именно эта ракета, уточнил депутат ГД, использоваться не будет.

При этом, что касается ракетного вооружениям, то РФ имеет колоссальное превосходство над противниками, в том числе и западными, подытожил он.