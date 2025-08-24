Группировка "Запад" за сутки уничтожила 50 пунктов БПЛА и 8 терминалов Starlink

Потери ВСУ составили 14 минометов, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 50 пунктов управления беспилотниками и 8 терминалов связи Starlink за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили <…> 14 минометов. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбито в воздухе 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы, 8 терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал он.

Шаров подчеркнул, что воины группировки продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.