После возвращения на родину колумбийцы активно используют боевые дроны против силовиков, заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Колумбийские наемники, воевавшие за Украину, после возвращения на родину начали активно применять боевые FPV-системы против местных силовиков. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"На днях в Колумбии представители местных террористических банд поразили при помощи FPV-дрона американский вертолет UH-60 Black Hawk. Много погибших, никого не спасли. Вертолет был подбит дроном, потому что машина просто висела в воздухе - экипаж был полностью уверен в собственной безопасности. Колумбийцы сейчас массово воюют в рядах ВСУ, где занимаются не только штурмовой работой, но и обучаются применению боевых FPV-систем", - сказал Кузякин.

Эксперт подчеркнул, что в рядах ВСУ воюют маргиналы из Колумбии. "Колумбийские наемники, воюющие за ВСУ, это маргинальные элементы - террористы и наркодельцы. Заработав денег в рядах ВСУ и вернувшись на родину, они передают опыт и знания о боевых FPV-системах местным террористическим бандам, производителям наркотиков и т. д. Они очень быстро понимают, что это ультимативный вид вооружения, который кардинально изменит соотношение сил. Не удивительно, что украинский экспорт боевых FPV-систем сразу ударил по колумбийским силовикам", - отметил Кузякин.

Специалист добавил, что большинство стран в мире на данный момент не готовы к борьбе с боевыми FPV-системами. "Колумбийские силовики, очевидно, никогда не думали о том, что такое боевые FPV-дроны. В отличие от России у них нет четкого понимания, что эти системы несут смертельную опасность и надо быть готовыми к их массовому появлению", - заявил Кузякин.

Эксперт уточнил, что известие об инциденте с вертолетом в Колумбии немедленно отразилось на рынке. "Новости нет и суток, а акции производителей боевых вертолетов рухнули. Южная Корея уже отказалась от законтрактованной сделки на "Апачи". Инцидент с вертолетом в Колумбии - только начало. Почти все страны мира находятся в блаженной уверенности в собственной безопасности. Они напоминают беззащитных, наивных зверей в заповеднике, куда пришел человек с ружьем. Из всех стран сейчас только Россия наиболее подготовлена к такого рода вызовам. Для нас это ежедневная реальность", - заявил Кузякин.