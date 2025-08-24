Укомплектованность группировок ВСУ на сумском направлении составляет менее 40%, сообщили российские силовики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Укомплектованность подразделений ВСУ на сумском направлении составляет всего от 30 до 40%, что связано с бессмысленными штурмами. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Отсутствие активных действий со стороны ВСУ на сумском направлении вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40%. Такая цифра - результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть все эти потери", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что боевой потенциал двух бригад и двух полков ВСУ на сумском направлении практически сведен на нет, несмотря на регулярные награждения командного состава. Всего на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с разных участков фронта.