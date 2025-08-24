Российские войска также нанесли удары по цеху производства беспилотников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские бойцы за прошедшие сутки нанесли поражение месту хранение оперативно-тактических ракет "Сапсан", а также цеху производства и складу беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 146 районах.