Половина из пораженных дронов была ликвидирована над Донецком и Макеевкой

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю в небе над Донецкой Народной Республикой уничтожила почти 800 вражеских БПЛА, половину из них - над Донецком и Макеевкой. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по ДНР.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 784 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 453 беспилотника, над Горловкой - 331. <…> В Донецке и Макеевке фиксируется повышенная активность разведывательных беспилотников самолетного типа, а также фальшдронов, предназначенных для вскрытия систем ПВО, охраняющих мирные города", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что противник продолжает применять тактику массированных ночных налетов на города региона. Кроме того, ВСУ пытались коптером, вооруженным 60-мм минометной миной, ударить по электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка, в Горловке - по объектам водоснабжения FPV-дроном, который нес на борту самодельное взрывное устройство.