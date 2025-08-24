Также в РФ вернулись восемь жителей Курской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, также возвращены восемь жителей Курской области.

"24 августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - сказали там.

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Отмечается, что они будут доставлены в РФ, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В военном ведомстве отметили посреднические усилия, оказанные ОАЭ при возвращении российских военнослужащих из плена.