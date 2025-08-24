Расчет беспилотников также уничтожил замаскированную огневую позицию 155-мм гаубицы FH70

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Южная" нанесли ряд ударов по группе пехоты противника, пытавшейся совершить ротацию в районе Звановки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Звановка, в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя несколько часов противник предпринял повторную попытку приблизиться к передовой, но был поражен еще раз. "Таким образом, ротация на участке местности была сорвана, противник, понеся потери, отступил, а подразделения Южной группировки войск продвинулись вперед и заняли новые позиции", - добавили в Минобороны.

Там рассказали, что расчет беспилотников добровольческого корпуса группировки также уничтожил в районе Звановки замаскированную огневую позицию 155-мм гаубицы FH70, а в лесополосе близ Северска операторы дронов обнаружили пункт управления беспилотниками, который был оперативно уничтожен артиллеристами.

В ходе обследования переднего края противника, добавили в Минобороны, было обнаружено укрытие противотанкового ракетного комплекса и полевой склад военного имущества. "Точным попаданием ударного БПЛА противотанковый комплекс был уничтожен. Полевой склад был поражен сбросом с беспилотника, вследствие чего сдетонировал один из находящихся там боеприпасов, а возникшее возгорание полностью уничтожило имущество противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что комбинированные удары беспилотников и артиллерии максимально осложняют для противника оборонительные действия, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовиков.