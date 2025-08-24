ТАСС: в Сумской области с помощью FPV-дронов ликвидировали спецназ Украины

Группа операторов БПЛА ССО была уничтожена в населенном пункте Никольское, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие сил специальных операций (ССО) ВСУ в Никольском Сумской области были ликвидированы ударом FPV-дронов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как сообщили ТАСС силовики 22 августа, группу 140-го центра ССО Украины ликвидировали в Сумской области.

"Стали известны подробности их ликвидации. Группа операторов БПЛА ССО была уничтожена в населенном пункте Никольское Сумской области ударом FPV-дронов. Кроме того, в этот же день в том же населенном пункте уничтожен еще один член группы - оператор БПЛА Дутка Анатолий Ярославович 29.12.1993 г. р. из Ивано-Франковской области. Его похороны прошли вчера", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в Сумах похоронили Владимира Щербаченко - члена отряда с позывным Сириус.

17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины в составе: командир группы - Билык Илья (позывной Голландец), старший оператор БПЛА - Яворский Станислав Александрович 21.07.2003 г. р. (позывной Борат) из Калуша Ивано-Франковской области, оператор БПЛА - Шевчук Юрий Сергеевич 04.06.1999 г .р. (позывной Джулиан), военный с позывным Сириус.

По данным силовых структур, эта группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что Абачев получил ранение в одном из приграничных районов в зоне СВО.