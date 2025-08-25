Численность личного состава ВСУ в населенном пункте была существенной, сообщил замкомандира с позывным Шома

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили большую часть украинской группировки, которая обороняла село Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шома, уйти из населенного пункта смогли единицы солдат противника.

"Из Новогеоргиевки смогли уйти только единицы [солдат ВСУ], все остальные уничтожены", - сказал замкомандира.

Он добавил, что численность личного состава ВСУ в населенном пункте была существенной.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области.