Расчеты пушек "Гиацинт-Б" группировки "Север" уничтожили бронетехнику, укрепления, скопления личного состава и огневые средства противника

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки "Север" уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления личного состава противника в зоне СВО. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, войска ежесуточно оттесняют противника от госграницы, чтобы обеспечить безопасность мирного населения в приграничных регионах.

"Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огневое поражение ведется на дальностях в десятки километров. "Стрельба может производиться с закрытых огневых позиций, в том числе без предварительной подготовки. Все расчеты слаженные и поражают цели за несколько выстрелов. После боевой работы артиллеристы быстро сворачивают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции", - добавили в Минобороны.

Там заверили, что проблем со снарядами в подразделениях нет - своевременную доставку боеприпасов обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения.