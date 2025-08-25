Ошибка противника была в том, что он рассчитывал "на машины все надеются, на технику, на дроны, а не на людей", отметил боец

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. ВСУ в боях за Новогеоргиевку допустили ошибку, делая упор только на БПЛА, оставив личный состав без подготовки.

Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шома.

"Их ошибка в том, что они на машины все надеются, на технику, на дроны, а не на людей. У них люди вообще не подготовлены, потому что проходит несколько дней с момента их отлова и на позицию сразу", - сказал замкомандира.

Он добавил, что уровень боевой подготовки российских бойцов кратно выше, чем у ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области.