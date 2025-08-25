Замкомандира Степа: у ВСУ в Новогеоргиевке была разветвленная сеть окопов

Заместитель командира штурмовой роты уточнил, что из-за быстрых темпов продвижения российской группировкой, украинские военнослужащие не успевают закрепиться и постоянно вынуждены откатываться назад

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. ВСУ в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области оборудовали разветвленную сеть окопов, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Степа.

"Укрепы роются, они закапываются, там, от дома к дому у них идут непосредственно блиндажи, окопы нарываются, лисьи норы", - сказал он.

При этом, как уточнил замкомандира, из-за быстрых темпов продвижения российской группировкой, украинские военнослужащие не успевают закрепиться и постоянно вынуждены откатываться назад.

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.