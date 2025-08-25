Оборону в лесополосах удерживали четверо мобилизованных солдат ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Алмаз

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. ВСУ практически бросили позиции на подступах к Новогеоргиевке в Днепропетровской области, что и привело к потере населенного пункта. Как рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Алмаз, оборону в лесополосах удерживали четверо мобилизованных солдат ВСУ

"В лесополосах их, получается, большая часть сбежала. Их прикрывало человека четыре", - сказал штурмовик, добавив, что бегство боевиков ВСУ привело к потере контроля украинской стороной над населенным пунктом.

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.