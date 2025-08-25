Большая часть военнопленных - недавно мобилизованные солдаты, рассказал заместитель командира штурмовой роты

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики в ходе боев за населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области взяли в плен группу солдат ВСУ, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Степа.

"Только при мне взяли группу [пленных ВСУ] из семи человек. Но вообще, их было гораздо больше", - сказал замкомандира, добавив, что большая часть плененных - недавно мобилизованные солдаты, не имеющие необходимой тактической и физической подготовки.

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.