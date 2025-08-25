Также за этот период ВС РФ уничтожили 6 танков, 55 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 93 склада боеприпасов, а также почти 270 различных боевых машин противника

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранных наемников, за неделю в боях у Луганской Народной Республики составили почти 4,4 тыс. убитыми и ранеными. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Южная" и "Запад" составили порядка 4 380 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за неделю бойцы РФ уничтожили 6 танков, 3 из которых Leopard, 55 орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 93 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 270 различных боевых машин противника.

По словам Марочко, в минувшую неделю ВСУ нарастили число контратак и терактов против мирных жителей. Кроме того, Киев активизировал работу Центра информационно-психологических операций Украины для фальсификации ситуации на линии фронта, однако это не помешало российским подразделениям освободить несколько населенных пунктов и продвинуться в глубину обороны противника, улучшив тактическое положение, отметил собеседник агентства.