Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Смоленской области уничтожили семь беспилотников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 21 украинский БПЛА, в том числе два дрона, летевших на Москву.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа текущего года до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Смоленской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА - над территориями Калужской и Тверской областей", - сказали там.